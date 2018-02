Recital per Mandolino Solo con Mari Carmen Simón

Sabato 24 Febbraio alle ore 18,00 presso l'Auditorium Corale Gioacchino Rossini Mari Carmen Simón in Recital per Mandolino Solo. ingresso libero

Mari Carmen Simón ha intrapreso lo studio della banduria sotto la guida della Prof.ssa Caridad Simón e di Pedro Chamorro; in seguito ha studiato con Luis Giménez al Conservatorio Superiore della Murcia (Spagna) dove ha conseguito la laurea in strumenti a plettro. Dopo aver conseguito il diploma di mandolino con Juan Carlos Muñoz presso il Conservatorio di Musica di Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo), ha anche studiato musica barocca con Agostino Cirillo.

Si esibisce con un mandolino Kerman, uno strumento progettato con doppia tavola armonica dal liutaio israeliano Arik Kerman. Come solista e musicista da camera, si è esibita in Spagna, Francia, Germania, Grecia, Estonia, Israele. Viene regolarmente invitata a suonare come solista con l'ensemble Barrocade (Israele) e l'orchestra barocca La Capilla Real de Madrid (Spagna). È una dei componenti del Kerman Mandolin Quartet, progetto che ha coinvolto mandolinisti di quattro nazionalità diverse con cui ha registrato due CD: Mozart Mandolin Quartets e Israeli Mandolin Quartets. Con il mandolinista Jacob Reuven forma il duo 16Strings. Ha inoltre partecipato ad altri progetti come il quartetto di Minus Bandurria eseguendo musica a plettro originale di Turina, Falla o Strawinsky. Ha collaborato con le più importanti orchestre sinfoniche della Spagna, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, l'Orquesta Sinfonica di Madrid, la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España), il Ballet Nacional de España e altre. Suona regolarmente con le orchestre a plettro Roberto Grandío, il Forum Musicale e Ciudad de la Mancha. Come insegnante è stata invitata a tenere numerose masterclass avanzate. Attualmente è la docente del corso superiore di mandolino presso il Conservatorio Superiore di Musica di Murcia in Spagna.