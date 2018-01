A Formigine Vincenzo Imperatore presenta il suo ultimo lavoro

Vincenzo Imperatore sarà ospite presso il Club La Meridiana di Casinalbo in Via Fiori 23, giovedì 1 febbraio a partire dalle ore 21:30. Occasione nella quale, insieme ai due moderatori Pierluigi Senatore (Radio Bruno) e Luigi Zini, presenterà il suo libro ‘Sacco bancario. Il grande imbroglio nel racconto di manager, gole profonde e risparmiatori truffati.’

Il libro

Manager e gole profonde, documenti rivelatori e testimonianze inedite – incredibili e toccanti – di risparmiatori che lottano per salvare i propri soldi. Dal caso Deiulemar (società che ha distrutto un intero paese) ai mancati controlli di Consob e Banca d’Italia. Vincenzo Imperatore racconta dall’interno il grande sacco bancario di cui finora ci è stata mostrata solo la superficie, con gli scandali del Monte dei Paschi di Siena, di Banca Etruria, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Ma l’intreccio tra finanza, politica e interessi personali è più profondo e capillare. Negli Stati Uniti, a dieci anni dallo scandalo Lehman Brothers, simbolo della crisi che ha cambiato il mondo, sono state inasprite le sanzioni (penali e non) per i reati finanziari, fior di manager sono finiti in galera con pesanti pene da scontare, tutti gli istituti di credito più importanti hanno pagato il conto. In Italia, invece, il conto lo stanno pagando i cittadini e i risparmiatori. Ma c’è una nuova pagina che aiuta a comprendere come profitto e gestione etica possono (e devono) vivere insieme.

Grazie alla collaborazione del presidente di Banca Popolare Etica Ugo Biggeri, Imperatore racconta un cambiamento possibile, tuttora in corso, eppure colpevolmente taciuto dai media.

Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione: 059 550153.

Evento libero e gratuito.