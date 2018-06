Spazi Eletti: torna la rassegna estiva di lettura e note a Formigine

Con l’arrivo dell’estate tornano a Formigine gli appuntamenti di “Spazi Eletti - letture e note sotto la luna nel parco della Biblioteca”. Si comincia venerdì 15 giugno con “Transpirenaica Coast to Coast”, a cura di Roberto Zanni, racconto per immagini e filmati di un viaggio lungo i Pirenei in bicicletta con altri tre amici, sulle orme dello scrittore Victor Hugo, che nel 1843 percorse lo stesso tragitto insieme all’amante Juliette Drouet, descrivendolo poi in un celebre diario.

Giovedì 21 giugno, per il secondo appuntamento, incontro con Matteo Bussola, scrittore, fumettista e voce di Radio24, che presenta il suo “La vita fino a te”. Poesia classica e contemporanea si incontrano in “Parole Note – New Love” domenica 24 giugno, spettacolo ideato da Maurizio Rossato con la partecipazione di Giancarlo Cattaneo, speaker di Radio Capital.

Il giugno di Spazi Eletti si chiude giovedì 28 con “Tra le pagine della mia vita”, reading del progetto autobiografico “La comunità si racconta”, in collaborazione con l’associazione Opera Ultima. Dedicato ai più piccoli, “Una luce nel parco racconta”, lunedì 2 luglio, narrazioni per bambini a partire dai 5 anni, dove saranno indispensabili il cuscino, l’orsacchiotto preferito e una pila.

Il narratore e illustratore di fama internazionale Gek Tessaro sarà protagonista giovedì 12 luglio con “Il circo delle nuvole”, parole, immagini ed emozioni per bambini ed adulti.

L’edizione 2018 di Spazi Eletti si chiude martedì 24 luglio con “RaccontoperVoce – Seta di Alessandro Baricco”, narrazione di Giancarlo Cattaneo e della giornalista Chiara Vecchio Nepita. Sullo sfondo, le stupende illustrazioni di Rebecca Dautremer.

“Una rassegna capace di offrire grandi suggestioni – commenta Mario Agati, assessore alla Cultura – dovute non solo alla qualità degli appuntamenti, ma anche e soprattutto a un contesto veramente spettacolare, quello di Villa Gandini e del suo parco. Emozioni che coinvolgeranno non solo gli adulti, ma anche i bambini, grazie a ospiti come Gek Tessaro, che, dopo il grande successo dello scorso anno, sarà nuovamente protagonista a Spazi Eletti”.

Tutti gli appuntamenti, che si tengono nel parco della Biblioteca Comunale, in via Sant’Antonio a Formigine, sono a ingresso libero con inizio alle ore 21,30.