A Pavullo nel Frignano “The Pianist”, spettacolo per tutta la famiglia

Mercoledì 31 gennaio alle ore 21.00 in scena il divertentissimo spettacolo di Thomas Monckton con lo straordinario performer canadese Courtenay Stevens e un esemplare di pianoforte a coda

Un’incredibile e divertentissima performance di circo contemporaneo e clownerie classica, una commedia adatta a far divertire tutta la famiglia. Questo in poche parole The Pianist, lo spettacolo in scena mercoledì prossimo 31 gennaio alle ore 21.00 al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano, nell’ambito della Stagione teatrale affidata per il terzo anno consecutivo al Circuito Multidisciplinare Regionale dell'Emilia Romagna di ATER – Associazione Teatrale Emilia-Romagna.

Protagonisti assoluti di The Pianist, il performer canadese Courtenay Stevens e un meraviglioso esemplare di pianoforte a coda. Lo spettacolo è diretto da Sanna Silvennoinen e da Thomas Monckton; progettista del suono è Tuomas Norvio, mentre quello delle luci è Juho Rahijärvi. La costumista è Kati Mantere. The Pianist è stato creato da Thomas Monckton in collaborazione con il Circo Aereo e prodotto da Aurora Nova. Un progetto di ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna.

Il pianista di The Pianist è al primo posto tra gli spettacoli preferiti dell’alta società. Egli, impeccabile sotto ogni aspetto, danza dolcemente attraverso la vita senza mai mettere un piede in fallo. Egli è la perfezione. O, almeno… così egli crede. The Pianist è un’opera da solista per il circo contemporaneo. Lo spettacolo si focalizza su uno dei più strabilianti strumenti musicali, il pianoforte a coda. Il pianista siede composto davanti al nobile strumento. L’unico problema è che egli è così preso dal voler impressionare il pubblico che, senza rendersene conto, trasforma il raffinato ed elegante concerto che intendeva realizzare nella catastrofe esilarante che è lo spettacolo. Nel tentativo di recuperare la dignità ormai perduta, il pianista si affida al suo ingegno, ottenendo risultati decisamente comici ed assurdi. The Pianist riprende la comicità clownistica per inserirla nell’ambito dell’arte circense contemporanea. Ne risulta una commedia accattivante sul richiamo della lussuria.