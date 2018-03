"Tutti siamo in viaggio": Andrea Marcolongo racconta il suo nuovo libro. Domenica a Modena, a BPER Forum Eventi-

Dopo il successo de "La lingua geniale", Andrea Marcolongo presenta "La misura eroica”. La scrittrice torna a esplorare la tradizione della Grecia classica perché, come spiega, "non riesco a pensare al presente se non attraverso la lezione degli antichi". Il suo nuovo libro si avventura con gli Argonauti alla scoperta del significato dell'eroismo: domenica 25 marzo al BPER Forum Monzani con lei sul palco ci sarà anche lo scrittore Fabio Genovesi

La racconta Apollonio Rodio nelle Argonautiche, e la riprende Andrea Marcolongo nel suo ultimo libro: è la storia universale e sempre attuale del delicato passaggio all'età adulta di un ragazzo e una ragazza, che trovano la "misura eroica" attraverso il viaggio e l'amore. Andrea è una scrittrice, ha trent'anni e, come a lei piace sottolineare, é una donna, a dispetto del suo nome da uomo. Domenica 25 marzo alle 17.30 presenta il libro “La misura eroica” (Mondadori) al BPER Forum Monzani di Modena, insieme allo scrittore Fabio Genovesi.

Questo libro nasce dall'incontro con migliaia di lettori e soprattutto dalle loro domande, alla ricerca di una mappa di parole per diventare grandi. Come insegnano due ragazzi antichi, Giasone e Medea, che si misero in viaggio alla ricerca di se stessi; ciò che trovarono di là del mare fu l'età adulta, ma soprattutto l'amore. Ecco quindi che l'autrice racconta in questo libro il suo viaggio personale verso Itaca, ovvero l'età adulta, ricostruendo quel passaggio iniziatico, la linea d'ombra varcata la quale si è pienamente se stessi. E lo fa attraverso la sua vita, le sue parole e quelle di Giasone e Medea, raccontate nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, destinati a diventare tra i più grandi eroi della mitologia greca. Perché ogni giorno ci mettiamo per mare affrontando venti e tempeste per arrivare a riva, ovvero per diventare diversi da come siamo partiti? Perché il passato può essere pericoloso come il canto delle Sirene di Ulisse e il rischio più grande è dato da un sentimento inconsolabile come la nostalgia? Miti antichi, parole che avevamo dimenticato, parole di altre lingue che non conoscevamo, questo libro racconta del viaggio fondamentale di ogni essere umano venuto dopo Giasone e Medea.

Andrea Marcolongo (Milano, 1987) è una scrittrice, ha 30 anni e si è laureata all'Università degli Studi di Milano. Nella sua vita ha molto viaggiato e ha vissuto in dieci città diverse, ora vive a Sarajevo. Il suo libro d'esordio dedicato al greco, La lingua Geniale, con più di 100.000 copie vendute, è diventato un caso editoriale, tradotto in tutta Europa e in tutto il Sud America. Scrive per il Venerdì, D di Repubblica e per Tuttolibri.