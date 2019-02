A Castelvetro le poesie di Nicola Manicardi

Sabato 2 marzo, alle ore 17,30, nello Spazio Pake del centro storico di Castelvetro, all’interno della mostra “Perchè non essere profondi? (L’amore è tutto)”, in programma un “reading poetico” di Nicola Manicardi dal titolo “L’Amore e i suoi contrari”. A seguire, dalle ore 18,30, “Open call della poesia”, dove chiunque potrà leggere i propri componimenti originali, prima del brindisi finale alla poesia.

La mostra delle illustrazioni della giovane artista modenese Cecilia Roda che ospita il reading, rimarrà ancora aperta domenica 3 marzo, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Nicola vive a Modena e scrive da alcuni anni, da quando – come ci dice – ha cominciato a chiedersi il significato di cosa stava vivendo. “Scrivo tanto – ci dice – forse troppo. Non amo tornare sopra al primo amore, tranne qualche aggiustatina linguistica. Non credo nell’utilizzo di una lingua ricercata ma efficace. E’ importante ora, perché il tempo morde il giorno, e la gente, ottusamente, china la testa e continua a pestarsi i piedi

Info: Ufficio Cultura Comune di Castelvetro: tel. 059 758818.

