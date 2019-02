A Castelvetro: "Restiamo umani", il teatro civile ricorda Vittorio Arrigoni

Giovedi 28 febbraio arriva a Castelvetro “Vittorio-Restiamo Umani”, la narrazione teatrale con disegni, musica e video di e con Gianluigi Foglia, “Fogliazza”, debuttato con grande successo lo scorso 20 ottobre a Trezzano sul Naviglio (MI), ispirato alla vita e all’impegno civile di Vittorio Arrigoni, “Vik”, l’attivista italiano ucciso a Gaza nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011 a soli 36 anni.

Si comincia alle ore 10,30 nell’auditorium Primo Levi con la messa in scena per le classi terze della scuola Anna Frank di Castelvetro, poi, alle ore 21, al Bocciodromo di via Costituzione 21, lo spettacolo aperto a tutti.

Insieme a Fogliazza, sul palco Emanuele Cappa alla chitarra e oud e, soprattutto, Egidia Beretta Arrigoni, madre di Vittorio, donna forte e determinata, da sempre impegnata nel sociale che, ancora oggi, a 75 anni, si reca nelle scuole a parlare dell’esperienza di suo figlio.

“Vittorio-Restiamo Umani” è una narrazione di teatro civile, un messaggio che invoca pace ovunque vi siano “palestine” nel mondo, ovunque l’odio infiammi la violenza. La storia di Vittorio Arrigoni viene ripercorsa nella sua umanità, nei viaggi, nel suo grande desiderio di dedicarsi alla difesa dei diritti umani.

«Anch’io mi chiedo ogni giorno cosa significhi oggi “restare umani” - dice Giorgia Mezzacqui, assessore castelvetrese alla cultura, organizzatrice dell’evento. Di sicuro credo sia importante continuare a guardare oltre queste colline e dare voce a tutti i “Vittorio” del mondo: veicolare la pace, accendere luci di pensieri contro chi vuole spegnere le libertà e l’uguaglianza».

Alla narrazione e alle musiche si aggiungeranno i contributi video tratti dal dvd di Fulvio Renzi “Stay Human” in cui Egidia Beretta Arrigoni, Stephan Hessel, Moni Ovadia, Roger Waters, Don Gallo e Noam Chomsky leggono alcuni passi del libro-diario di Vik “Piombo Fuso” che si chiudeva proprio con le parole “restiamo umani”.

L’iniziativa fa parte della rassegna #pensierocritico. Info: Ufficio Cultura Comune di Castelvetro: tel. 059 758818.

