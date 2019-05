Convegni. A Giurisprudenza si discute di frodi Iva in Europa

Si terrà nel Dipartimenti di Giurisprudenza di Modena la conferenza finale del progetto “Europe Against Cyber VAT Frauds (EACVF)” dal titolo “Frode IVA e cybercrime nel quadro del ne bis in idem e della cooperazione giudiziaria”. Il progetto, finanziato da OLAF – Hercule III Programme, consiste in uno studio comparato tra Italia, Germania, Belgio e Spagna sulle frodi IVA commesse attraverso cybercrime, dal punto di vista dei problemi che le interazioni tra questi due settori possono produrre sulla cooperazione giudiziaria.

Il convegno finale sarà dunque l’occasione per sottoporre ad importanti esponenti della comunità scientifica internazionale i risultati del progetto e le soluzioni proposte, in modo tale da ricevere un importante feedback sulla base del quale apportare eventuali modifiche prima della finalizzazione dello studio.

Il programma del convegno prevede tre sessioni che si svolgeranno tra il 20 e il 21 maggio, all’interno della Sala Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza, in via San Geminiano, 3. La prima sessione, coordinata dalla Prof.ssa Maria Cecilia Fregni, Ordinaria di Diritto Tributario di Unimore, incomincerà alle 15 del 20 maggio e verterà sul” fenomeno delle frodi Iva commesse tramite cybercrime”. Ne discuteranno il Dott. Giuseppe di Giorgio della Procura di Modena, il Dott. Roberto Flor e il Dott. Lorenzo Picotti dell’Università di Verona e il Dott. Samuel Bolis, Ufficiale della Guardia di Finanza e Ricercatore presso l’Università di Ferrara.

Due, invece, le sessioni del 21 maggio, entrambe coordinate dal Prof. Luigi Foffani, Ordinario di Diritto Penale del Dipartimento di Girisprudenza di Modena. Durante la prima, con inizio alle ore 10, si parlerà delle “frodi iva informatiche come problema di sovrapposizione di illeciti nel quadro della cooperazione giudiziaria”. Previsti gli interventi del Dott. Ivan Salvadori dell’Università di Verona, del Dott. Donato Vozza della Coventry University e del Prof. Michele Caianiello, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. La seconda sessione della giornata incomincerà alle ore 15 e vedrà confrontarsi sul tema “Fattispecie penali ad hoc per le frodi iva informatiche? Discussione della proposta” la Prof.ssa Lorena Bachmaier Winter della Universidad Complutense de Madrid, il Dott. Andrea Venegoni, Magistrato presso la Corte di Cassazione e il Prof. John Vervaele della University of Utrecht.



Per informazioni: ludovico.bin@unimore.it; mariafederica.carriero@unimore.it.

