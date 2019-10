“A love supreme”, a Soliera i Double exposure per il concerto di Ognissanti

Un appuntamento ormai divenuto tradizionale in occasione della Festa di Ognissanti. Venerdì 1 novembre 2019, ore 21,00, a Limidi nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli Spettacolo Musicale col sassofonista GIANNI VANCINI (ha collaborato con vari artisti nazionali ed internazionali quali Umberto Tozzi, Andrea Mingardi, Enrico Ruggeri, Ron, Amedeo Minghi, Gianni Morandi, Stadio, Katia Ricciarelli, Lucio Dalla, Marco Masini, Ami Stewart, Carl Anderson, Kid Creole & the Coconuts) e il pianista ALESSANDRO PIVETTI (pianista, compositore, arrangiatore ha già partecipato ad altri concerti a Limidi. Collabora, fra l’altro, con la RAI, la Fondazione Pavarotti, la Diocesi di Carpi come responsabile musicale dell’ufficio liturgico, per la quale ha anche curato l’organizzazione della parte musicale della solenne celebrazione presieduta da Papa Francesco, il 2 aprile 2017, in visita pastorale a Carpi). I due artisti nel 2018 hanno dato vita al progetto “Double Exposure” che ripercorre la storia del sassofono e del repertorio in duo con pianoforte raccontando più di un secolo di musica fino a giungere ai nostri giorni con opere originali degli artisti.

Saranno eseguite musiche sacre in blue note. Una piacevole serata musicale e mistica nella bella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi.

L’evento, organizzato in collaborazione tra il Centro polivalente e la Parrocchia di Limidi, fa seguito all’iniziativa Puliamo Limidi del 4 ottobre (che ha visto il Parroco, rappresentanti della Polivalente e tanti scouts collaborare con insegnanti a fianco degli scolari) e fa parte del programma autunnale di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito predisposto dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori.

