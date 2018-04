Alla polivalente di Limidi foto di viaggi in Sicilia e negli Stati Uniti

Il Centro Polivalente di Limidi ha organizzato per venerdì 13 aprile 2018, ore 21.00, alla sala del Centro Civico di Limidi (Via Papotti n. 18), un’evento con FLAVIO DE SANTIS (appassionato di viaggi) che presenta e commenta I VIAGGI IN BICICLETTA: “UN MODO DIVERSO DI VIAGGIARE” - proiezione di foto-video su “MILLEETRE – tre ciclisti in Sicilia sulle tracce dei Garibaldini” con il contributo di immagini anche di Ivo Guzzinati e Paolo Pellacani. Seguirà la proiezione di “LUCI AMERICANE”, fugaci immagini di un viaggio (non ciclistico) a New York, San Francisco e Parchi dell’Ovest

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Campori e col patrocinio del Comune di Soliera, è aperta al pubblico e ad ingresso libero e gratuito.

Gallery