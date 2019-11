A Limidi foto di viaggi tra Alpi e fiumi e negli Stati Uniti

Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21,00, presso la sala del Centro Civico di Limidi di Soliera (Mo) in Via Papotti n. 18, per il ciclo “UN MODO DIVERSO DI VIAGGIARE” FLAVIO DE SANTIS (appassionato di viaggi) presenta e commenta foto-video: sia di un viaggio SUL PEDALE: FRIGNANO-BAVIERA (le immagini di Flavio e Dario De Santis ed i video di Paolo Tuttolomondo faranno rivivere un viaggio in bicicletta dal Frignano al Po, oltre il Danubio, attraverso le Alpi) sia di una “PASSEGGIATA” PER GLI USA: LUNGO LA COSTA EST (le immagini di Flavio De Santis porteranno i presenti negli Stati Uniti d’America, A SPASSO per Chicago, Washington, Filadelfia, New York, Boston, Cape Cod ). Una serata destinata a gratificare gli occhi, ma non solo …..!

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, è reperibile sul sito internet della Polivalente nonchè iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi o visitando Facebook: Centro Polivalente di Limidi A.S.D.

