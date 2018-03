A modena arriva Mefisto

Al teatro dei segni in Via Via S.G.Bosco, 150, in scena Mefisto, uno spettacolo esplosivo!

Gli appassionati dell'improvvisazione teatrale potranno vedere uno degli spettacoli più esilaranti dell'assocazione Imprtogramelot, Mefisto è uno spettacolo dove 4 attori, Barbara Buono, Roberto Rocchi, Yuri Panciroli e Andrea Zanni combatteranno per la salvezza della propria anima e solo uno di loro si salverà grazie al giudizio di una giuria di 7 persone selezionata, a caso, tra il pubblico.

L’improvvisazione teatrale porterà al paradosso straordinario storie, situazioni e monologhi in un alternarsi di gags e performances a ritmo frenetico.



Daniele Ferrari sarà Mefisto, il vero e proprio deus ex Machina della serata e metterà a dura prova tutti gli attori... Buon divertimento!