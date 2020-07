"A Ritrovar le Storie", lo spettacolo del Teatro dell'Orsa in scena a Novi di Modena

«Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, ma un giorno un saltimbanco arriva sulla piazza con un carretto bislacco capace di riaccendere le storie. Fiabe, fole e memorie di infanzia si intrecciano e portano la meraviglia»: Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa introducono A Ritrovar le Storie, spettacolo che sarà in scena sabato 11 luglio alle ore 18.30 al Parcobaleno di Novi di Modena nell’ambito del cartellone di Al Parco col sorriso, rassegna artistica in programma tra giugno e luglio nelle aree verdi di Novi di Modena, Rovereto sulla Secchia e S. Antonio in Mercadello.

A Ritrovar le Storie, progetto speciale selezionato al Festival I Teatri del Sacro e ospite di numerosi Festival nazionali e internazionali, è ispirato all’omonimo libro di Annamaria Gozzi, Monica Morini e Daniela Iride Murgia (Edizioni Corsare), opera finalista al prestigiosissimo Premio Andersen e vincitrice del Premio Elsa Morante “Il mondo salvato dai ragazzini”.

Mario Bianchi, decano dei critici teatrali italiani e massimo esperto di teatro ragazzi del nostro Paese, in merito allo spettacolo interpretato da Monica Morini, Bernardino Bonzani e Franco Tanzi sintetizza: «Un inno al nostro passato, in un presente che ha dimenticato il senso delle parole e del loro più intimo significato. Le storie vengono espresse in un interscambio di accenti dai due interpreti con grande adesione emotiva. Protagonisti sono i santi, gli animali, gli elementi della natura e financo la morte».

Per iscrizioni: biblioteca 059 6789220, biblioteca1@comune.novi.mo.it. Max 25 iscritti, obbligo di mascherina dai 6 anni in su per raggiungere il posto assegnato e per lasciare l’area. Sarà fornito materiale per la sanificazione.