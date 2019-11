A scena aperta - incontri nei teatri storici dell'Emilia Romagna, due giorni di iniziative al Teatro Facchini di Medolla

Anche il Cinema Teatro Facchini di Medolla è stato inserito, dopo aver partecipato al relativo bando dell’Istituto Beni Culturali (IBC) della Regione Emilia Romagna, nella rassegna “A scena aperta – incontri nei teatri storici dell'Emilia-Romagna”, che quest'anno fa parte del programma della Settimana di promozione della cultura in Emilia-Romagna (dal 15 al 17 novembre).

Durante questo weekend diciassette teatri storici apriranno le porte al pubblico con iniziative gratuite, dedicate quest’anno al tema della Luna, in omaggio ai cinquant'anni della missione spaziale dell’Apollo 11, che portò il primo uomo sul nostro satellite. La Luna nella sua valenza onirica, simbolica ma anche scientifica, in un percorso di conoscenza di un bene culturale come quello dei teatri storici.

A Medolla sabato 16 novembre dalle ore 10 le narrazioni musicali per bambini dai 3 ai 6 anni "Papà mi prendi la luna, per favore?" con Riccardo Landini (richiesta la prenotazione); alle 21 lo spettacolo-conferenza “Destinazione Luna - La luna nella letteratura e nella musica” con Simone Maretti, Alessandro Pivetti e l'astronomo Rodolfo Calanca. Al termine dello spettacolo sarà possibile vedere la luna al telescopio. Domenica 17 novembre alle ore 15 lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Tra fossi e boschi”, con il burattinaio Giorgio Gabrielli. Inoltre, per tutto il fine settimana, negli orari di apertura del Teatro Facchini sarà possibile visitare presso il Foyer la mostra sulla luna "Ippogrifi e carte lunari", che celebra l'osservazione del nostro satellite e il sogno, realizzato cinquant’anni fa, di raggiungerlo.

Per info e prenotazioni: 0535/53850 biblioteca@comune.medolla.mo.it