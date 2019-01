Torna a Formigine "A teatro con mamma e papà", la rassegna teatrale per i più piccoli

Torna presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine l’attesa rassegna teatrale “A teatro con mamma e papà”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune e organizzata dal Teatro dell’Orsa.

Il primo appuntamento si terrà domenica 20 gennaio, alle ore 16, con lo spettacolo di Faber Teater dal titolo “Non ti vedo non mi vedi” (adatto ai bambini dai 3 anni). In una notte di temporale, una capretta e un lupo cercano rifugio in una grotta. Nel buio, i due non si riconoscono, ma cominciano a parlare scoprendo di avere un sacco di cose in comune... Una storia d’incontri tra diversi che parla a tutti, ispirata a "In una notte di temporale" di Yuichi Kimura.

Si prosegue il 10 febbraio con “I viaggi di Gulliver”, a cura del Teatro dell'Orsa. Una narrazione per bambini dai 5 anni in su, con oggetti e pupazzi incanta i piccoli spettatori, facendo rivivere il classico di Jonathan Swift.

L’appuntamento di marzo, il 24, è tutto incentrato sulla fiaba. Musica e parole sono a cura della Casa delle Storie – TdO (adatto ai bambini dai 4 anni).

La rassegna termina il 14 aprile con “Albero bell’albero e altre storie”, per bambini dai 4 anni. Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani si esibiranno con ocarine, chitarre, flauti, organetto, percussioni di ogni tipo e tanti altri strumenti, dando vita a una spettacolo di canzoni, giochi e suoni che coinvolgerà il pubblico con la forza delle fiabe popolari.

Il biglietto costa 5 euro. Per informazioni: tel. 351 5482101, orsa@teatrodellorsa.com.