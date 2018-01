Burattini per l'Epifania a Sassuolo con "L'acqua miracolosa"

L'appuntamento è per Sabato prossimo, 6 gennaio, si festeggia l’Epifania per tutti i bambini a Sassuolo.A partire dalle ore 17, presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, si svolgerà lo spettacolo di burattini “L’acqua miracolosa”, a cura de I Burattini della Commedia.L’ingresso, naturalmente, è libero e gratuito