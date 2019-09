Festa e solidarietà, Castelfranco ospita "Admo Love Party"

In ocasione dela campagna nazionale per la donazione del midolo oseo “Match it Now”, ADMO EMILIA ROMAGNA da appuntamento sabato 28 setembre 2019 a tuti giovani ragazi per sensibilizarli sul’importanza dela donazione di midolo oseo con l’evento “ADMO LOVE PARTY”. L’evento si inserisce a conclusione della Campagna Nazionale “ Match it Now” 2019, la cui finalità è quella di trovare un donatore compatibile per tutti i pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo. La settimana viene organizzata per il quarto anno consecutivo in oltre 180 città in tutta Italia da ADMO Federazione Italiana, insieme al Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) e alla Federazione ADOCES con il patrocinio del Ministero della Salute e del CONI.

In Emilia-Romagna l’associazione, con il patrocinio della Regione, Centro Regionale Sangue Centro Riferimento Trapianti, darà vita a più di 30 eventi in tutta la regione per fornire informazioni a tutti gli interessati e, grazie alla presenza di personale sanitario qualificato ed accreditato, donare ai giovani tra i 18 e 35 anni la possibilità d’iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo tramite un semplice prelievo di saliva.

ADMO Emilia-Romagna s’impegna quotidianamente nelle scuole, nelle piazze e nelle università. Grazie all’instancabile lavoro dei volontari, n2018 sono stati iscritti 8.711 nuovi potenziali donatori, attestandosi tra le prime regioni a livello nazionale per numero di nuovi iscritti. Il trend è confermato dai dati del 2019 e la Campagna “Match It Now” sarà un’importante occasione per raggiungere nuovi ed importanti obiettivi!

La sede operativa di ADMO Modena inviterà tutti i neo diciottenni e tutti i giovani di Castelfranco Emilia a festeggiare nella splendida cornice di Piazza Garibaldi il 28 Settembre a partire dalle ore 19, con un momento di sensibilizzazione e possibilità di iscriversi al Registro Donatori, a cui seguirà aperitivo e dj set. Madrine della serata Le Donatella.

L’evento è stato patrocinato dai comuni di Castelfranco Emilia, Spilamberto, Nonantola, Ravarino, Bomporto, San Cesario s/P e Sant’Agata Bolognese con il contributo di BPER Banca. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e agli sponsor che ha hanno reso possibile questa serata: BPER Banca, ILIP, Ital Pizza, CRM, Grandi Salumifici Italiani, Coop Alleanza 3.0, Nordiconad, Antica Foma, Consorzio del Prosciutto di Modena, McPalmieri, Pasticceria Modenese e Penta Bevande.