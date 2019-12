"Adoramus Te", l'organo della Chiesa di Sant'Agostino torna a suonare per il Concerto di Natale

L'organo della Chiesa comunale di Sant'Agostino suona da cinquecento anni. Ha suonato per i frati agostiniani e per i duchi d'Este, per i fedeli e per tutti i cittadini: è il più antico della città ed uno dei più preziosi. Tornerà a suonare ancora una volta, per tutti, venerdì 20 dicembre, alle 20.30, in occasione del concerto di Natale “Adoramus Te”, a cura della Cappella Musicale del Duomo. L’ingresso è libero.

Il programma del concerto prevede musiche di Jacopo Fogliani (1468-1548), Giovanni Battista Viviani (1638-1692), Giovanni Battista Martini (1706-1784), Georg Friedrich Händel (1685-1759) e Arcangelo Corelli (1653-1713). Gli interpreti saranno Gabriele Cassone alla tromba barocca, Daniele Bononcini all’organo, e l’Orchestra I Musici di Parma, diretta da Daniele Bononcini.

Gli eventi delle ‘Feste ad Ago’ sono tutti ad ingresso gratuito e proseguiranno fino al 6 gennaio 2020. Il programma completo è disponibile sul sito web.