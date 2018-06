Alpini, nel weekend a Pavullo l'Adunata provinciale

Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 giugno 2018 si svolgerà a Pavullo la tradizionale Adunata Sezionale degli Alpini della provincia di Modena. Quest’anno in occasione della 76° edizione si è deciso di effettuarla nella capoluogo del Frignano, dopo averla svolta in tanti Comuni della Provincia dove sono dislocati i 41 Gruppi che compongono la Sezione.

La Sezione Alpini di Modena conta oltre 4.350 iscritti tra Alpini in congedo ed aggregati, ed ha al suo interno un forte comparto di Protezione Civile con oltre 350 volontari certificati, sempre pronti ad intervenire in caso di qualsiasi calamità naturali o emergenze. La presenza è capillare nei vari comuni soprattutto tra la zona pedemontana e dell’Appennino, con tante collaborazioni con gli enti locali per le loro sempre più numerose necessità. Con il Comune di Modena e di altri Comuni in Provincia, si evidenziano le collaborazione nel Progetto Volontari per la sicurezza del territorio, con oltre due anni di turni già svolti. Durante il periodo estivo innumerevoli sono gli appuntamenti che gli Alpini tradizionalmente organizzano nei vari Comuni sempre molto apprezzati dalla cittadinanza.

In occasione di questa 76^ La Protezione Civile organizzerà a Monteobizzo sempre nel territorio di Pavullo una esercitazione con la installazione di una Campo di accoglienza per la popolazione con tutti i servizi base dalla cucina alle trasmissioni tende, con lo scopo di tenere di corsi di aggiornamento per i nostri volontari.

Tra gli appuntamenti più interessanti la premiazione del concorso “Alpini Sempre” dove verranno premiati gli alunni delle scuole che hanno partecipato ed aderito al nostro invito. La sera in piazza Borelli esibizione della Fanfara della Valle Camonica e a seguire nella chiesa parocchiale concerto del Coro Montecuccoli mentre in Piazza dell’Alpini lo stand gastronomico predisposto dagli Alpini sarà a disposizione dei presenti La domenica mattina sfilata per le vie del centro che per l’occasione sarà imbandierata a cura del gruppo Alpini di Pavullo, con tanti Vessilli di altre Sezioni e tutti i gagliardetti dei 41 gruppi che fanno parte della sezione di Modena ed altri extra provincia, con il comparto di Protezione Civile in divisa, i gonfaloni comunali e provinciali che vorranno intervenire, si partirà da Piazza Toscanini e poi con la santa mesa nella chiesa parrocchiale infine la consegna del Libro Verde della Solidarietà Alpina dell'anno 2016 al Sindaco di Pavullo, con i numeri di quanto hanno fatto gli Alpini in un anno: la Sezione di Modena ha lavorato per gli altri 47.759 ore e donato in beneficienza 80.583 Euro. L'A.N.A. in generale invece 2.281.416 ore lavorate e 6.979.286 Euro donati. Numeri impressionanti. Poi la Santa Messa, e alla fine l’ammainabandiera prima del pranzo Presso le strutture di Monteobizzo

SABATO 9 GIUGNO

Ore 09,30 Alzabandiera presso il Campo Protezione Civile di Monte Obizzo alla presenza degli studenti.

Ore 10,00 Monteobizzo Premiazione XII° Concorso“Alpini Sempre” e consegna bandiera Italiana alle 4 scuole partecipanti al concorso e rinfresco per studenti: visita al campo di P.C..

Ore 11,30 Consiglio Direttivo Sezione Alpini di Modena a Monteobizzo;

Ore 13,00 Rancio Alpino a Monteobizzo aperto a tutti a pagamento escluso volontari;

Ore 15,00 Il CDS e CapiGruppo si recano alla Deposizione Corone ai Monumenti ai caduti di Verica, al Monumento dei Paracadutisti a Pavullo ed al Monumento presso la Chiesa di Olina;

Ore 15,00 Piazza dell’Alpino montaggio stand gastronomico ed attrezzature per gnocco fritto, crescentine e borlenghi

Ore 17,30 Smontaggio campo di P.C. ed a seguire Ammaina bandiera;

Ore 18,00 Apertura stand gastronomico in Piazza dell'Alpino

Ore 18,30 Esibizione Fanfara della Vallecamonica in Piazza Borelli;

Ore 20,30 Esibizione Coro Montecuccoli in Chiesa parrocchiale

Ore 22,00 Rancio per cori e fanfara presso lo stand di Piazza dell’Alpino;

Ore 24,00 Chiusura Stand gastronomico.

DOMENICA 10 GIUGNO