"Afghanistan: Enduring Freedom" al Teatro delle Passioni di Modena

The Great Game: Afghanistan è un affresco teatrale commissionato dal Tricycle Theatre di Londra a tredici autori tra i più interessanti della scena angloamericana. Un importante esperimento di drammaturgia a più voci che racconta il rapporto complesso e fallimentare che l’Occidente ha avuto con questo paese, sempre, e suo malgrado, al centro dello scacchiere mondiale. A partire dall’originale londinese i registi Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani hanno scelto e portato in scena dieci testi in una imponente operazione, suddivisa in due spettacoli indipendenti e complementari, prodotti dal Teatro dell’Elfo ed Emilia Romagna Teatro Fondazione: Afghanistan: Il grande gioco, già presentato a Modena, che racconta cinque episodi storici del periodo 1842 – 1996, e il nuovo lavoro Afghanistan: Enduring freedom, in scena al Teatro delle Passioni dal 4 al 16 dicembre.

La seconda parte, che affronta gli anni dal 1996 fino al 2010, è proposta autonomamente o in un’unica maratona insieme a Il grande gioco nelle giornate di sabato 8 e 15 dicembre. Singole storie, poetiche e crudeli, permettono di comprendere che tutto quello che accade in Asia Centrale ha radici lontane, ma che ci toccano molto da vicino e che ricordano che il teatro e la storia possono ridisegnare i confini di ciò che pare ignoto e straniero.

di Richard Bean, Ben Ockrent, Simon Stephens, Colin Teevan e Naomi Wallace

traduzione Lucio De Capitani

regia Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani

con Claudia Coli, Michele Costabile, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Fabrizio Matteini, Michele Radice, Emilia Scarpati Fanetti, Massimo Somaglino, Hossein Taheri, Giulia Viana

scene e costumi Carlo Sala, video Francesco Frongia

luci Nando Frigerio, suono Giuseppe Marzoli

coproduzione Teatro dell’Elfo ed Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Napoli Teatro Festival

