Aftersun, l'aperitivo dell'estate accende la domenica alla Piscina dei Vigili del Fuoco

Domenica 30 giugno presso Piscina dei Vigili del Fuoco l’estate si accende di nuovo con #AFTERSUN. I bagnini e tutto lo staff della piscina dei Vigili del Fuoco di Modena aprono le porte della piscina per una domenica sera all’insegna di buona musica con la nota cover band “Gli SKAMBISTI”, buon vino e cocktails per salutare l’inizio dell'estate in una delle più calde domeniche modenesi.

La serata, giunta alla terza edizione, e' aperta a tutti, ed avrà inizio alle ore 19:30, al costo di 10 euro in collaborazione con lo staff della Lambruscheria di Modena, Ristorante da Enzo e Reset.

Info e contatti sull'evento "#Aftersun" e sulla pagine facebook della "Lambruscheria".