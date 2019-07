"I martedì della classica", ad Ago tornano gli appuntamenti con la musica

Nuovo appuntamento ai Cortili di Ago con i Martedì della classica.

Domani, 23 luglio, a partire dalle ore 21.00, sarà di scena l’Heliantus Chamber Trio formato da Maria Carla Zelocchi al flauto, Luigi Romani al clarinetto e Luca Pedretti alla chitarra per una serata all’insegna della musica classica. In programma il Trio op. 16 di J. Kreutzer e il Trio n. 1 di A, Kovach.

Tra gli artisti in scena Maria Carla Zelocchi che inizia gli studi di flauto all’Istituto Vecchi Tonelli”con Marina Zaniboni e Marzia Ottolini, e onsegue il diploma di I livello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Marzia Ottolini, Gabriele Betti e Michele Marasco. Frequenta attualmente il biennio di II livello del Vecchi Tonelli e l’Accademia Internazionale di Imola con Maurizio Valentini, Andrea Manco e Andrea Oliva. Secondo artista del terzetto è Luigi Romano, clarinettista, inizia gli studi con Giordano Muolo. Consegue il diploma di I livello col massimo dei voti presso l’Istituto Vecchi Tonelli sotto la guida di Annamaria Giaquinta, Corrado Giuffredi e Fabrizio Meloni. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali e audizioni per orchestre giovanili, frequenta il biennio di II livello e si perfeziona con numerosi maestri di fama internazionale. Infine a completare il trio musicale, Luca Pedretti inizia gli studi con il maestro Roberto Melangola presso il Vecchi Tonelli, in seguito consegue la maturità presso il liceo musicale Bertolucci di Parma con il maestro Carlo Mastropietro. Vincitore di diversi concorsi nazionali, consegue il diploma di I livello con il massimo dei voti con il maestro Andrea Dieci. Attualmente frequenta il biennio di II livello.

Per Informazioni rivolgersi a reception@agomodena.it oppure 059 6138098