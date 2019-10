Cristiani perseguitati, a Carpi due giorni di testimonianze dall'Iraq

Sabato 19 e domenica 20 ottobre la Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre organizzerà due giornate di testimonianza nella Cattedrale S. Maria Assunta di Carpi (Via Don Eugenio Loschi, 5) e in altre parrocchie della città.

Testimone sarà Don Karam Shamasha, sacerdote della diocesi caldea di Alqosh che descriverà l’attuale situazione in Iraq. Don Karam è stato parroco di Telskuf, cittadina di circa 6.000 abitanti, tutti cristiani, attaccati dall’ISIS il 6 agosto del 2014. Dall’inizio della crisi (2014) ad oggi ACS in Iraq ha finanziato progetti per circa 40 milioni di euro a beneficio dei Cristiani perseguitati.

Diversi gli appuntamenti nel corso del fine settimana. Sabato alle 14.30 e alle 15.30, don Karam incontrerà i bambini del catechismo e porterà la sua testimonianza aiutato anche da un breve documentario.

Alle 21, sempre in cattedrale, si terrà una veglia di preghiera per i cristiani perseguitati.

Don Karam parlerà delle difficoltà della Chiesa irachena anche durante le Sante Messe che si terranno nei seguenti orari: sabato ore 19 nella Chiesa Madre; domenica ore 9.30 in Cattedrale, ore 11.00 nella chiesa di S. Bernardino e alle ore 18,30 S. Giuseppe Artigiano.

La Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre sostiene da 70 anni la Chiesa in tutto il mondo – realizzando circa 6mila progetti l’anno in 145 paesi – e denuncia costantemente le violazioni alla libertà religiosa.