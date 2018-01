Al Drama "Gli Avi #2"

La Conferenza dei Sette Profumi è un work in progress in cui Pierre Guicheney rivela – attraverso i suoi film, le narrazioni scritte e la presenza sul palco – un viaggio in tutto il mondo attraverso i riti dedicati agli antenati divinizzati e ai loro poteri ereditati. Il lavoro presentato qui si chiama Gli Avi n.2

Dopo una prima sequenza composta da film d’archivio della sua collezione personale e clip filmati dall’autore, Gli Avi n.2 presenta una straordinaria, cruda e inedita selezione di filmati girati ad Haiti e in Nigeria nel 2015 durante un progetto speciale sponsorizzato dall’Istituto Jerzy Grotowski (Wrocław, Polonia). A partire dalle sue prime incursioni in “alcune regioni invisibili del mondo visibile” durante le esperienze condotte con il Teatro delle Sorgenti di Grotowski e con il Gruppo Internazionale l’Avventura, scopriamo, grazie a una telecamera totalmente partecipativa, l’intensità delle performance rituali della Gnawa (Marocco), la tradizione Yoruba nigeriana e quella Voodoo haitiana.