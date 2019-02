"Al giardino ancora non l'ho detto", reading al Complesso San Paolo

IL LEGGIO apre la rassegna dei suoi reading dedicati alle donne nel corso del mese di Marzo 2019 con la lettura teatralizzata Al giardino ancora non l’ho detto, ispirato all’opera omonima di Pia Pera, e adattato per la lettura ad alta voce da Sandra Tassi. L’autrice, colpita da SLA, riconosce nel giardino il compagno-specchio della propria trasformazione fisica e, soprattutto, interiore operata lentamente dalla malattia. Le sue riflessioni, così come le sue annotazioni quotidiane, presentano – in questa prospettiva – una sorta di “viaggio iniziatico” in cui parole e musica narrano la ri-scoperta della natura, svelate nell’accettazione della propria fragilità.

In una lettura composita, i brani di prosa trovano il loro completamento ideale nelle poesie di Emily Dickinson - di cui Pia Pera dichiara di condividere lo sguardo sul mondo – e nei testi di alcuni cantautori contemporanei. Il “giardino del leccio” situato nel centro storico della città è il luogo ideale per sollecitarci ad una continua riflessione sul rapporto dialogico tra noi e la natura.

Leggono: Adriana Guerrieri Claudia Flamm Sandra Tassi Santo Pirronello

Alla chitarra: M° Francesco Dorello

Con il patrocinio del Comune di Modena - Quartiere 1