"Al giovedì comandiamo noi", a Castelnuovo un ciclo di appuntamenti dedicati ai più piccoli

“Al giovedì comandiamo noi” è un ciclo di appuntamenti rivolto ai più piccoli promosso dal Comune di Castelnuovo. Un programma di attività e intrattenimenti dedicati a bambine, bambini e famiglie, per rianimare le tante aree verdi del territorio castelnovese e riscoprirsi comunità.

Dopo il “debutto” di giovedì scorso al parco Giovane Holden, con la narrazione animata di Sara Tarabusi, la rassegna prosegue giovedì 2 luglio alle 18 al parco Rio Gamberi con “Il suono del ritmo”, giochi di musica con corpo, voce e movimento dedicati alla fascia 3-6 anni, a cura di Giacomo Barbari dell’associazione “Il flauto magico”. Giovedì 9 luglio l’evento replica, sempre alle 18 al Parco Rio Gamberi, per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni. Giovedì 16 luglio alle 18.30 il parco Sandro Pertini ospita “Famiglie in gioco!”, yoga per genitori con bambine e bambini da 3 a 6 anni, per fortificare il legame genitoriale e favorire lo sviluppo armonico, senza rinunciare al divertimento, a cura del Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli. Giovedì 23 luglio alle 18 la S. G. Castelnovese propone “Divertiamoci con la ginnastica!” nell’area verde del polo sportivo di via Bisi, giochi e attività per la fascia d’età 6-10 anni; giovedì 30 luglio alle 18 il parco Grizzaga di Montale farà da cornice allo spettacolo di burattini “Il Dottore innamorato”, di e con Moreno Pigoni della compagnia “I burattini della commedia”.

Come anticipato da Sofia Baldazzini, assessora alla Cultura del Comune di Castelnuovo, che in occasione dell’inaugurazione del Parco alla Poesia “Alda Merini” aveva annunciato “un’estate incentrata sui nostri giovani cittadini e sulle nostre giovani cittadine, all’insegna della ritrovata socialità nei parchi di Castelnuovo e Montale”, la rassegna conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere una stagione di eventi pensati per le famiglie, ritrovando il piacere di stare insieme all’aria aperta.

In caso di maltempo, tutte le iniziative si sposteranno in Sala delle Mura. Gli appuntamenti sono ad accesso gratuito su prenotazione – necessaria per ogni singolo incontro, a partire da una settimana prima dell’iniziativa –, nel rispetto delle norme di sicurezza i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e dovrà essere mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro.

Per informazioni e iscrizioni, contattare la biblioteca comunale di Castelnuovo al numero 059-534874 (mail: biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it) o la biblioteca comunale “Lori” di Montale allo 059-530527 (mail: biblio.montale@comune.castelnuovo-rangone.mo.it).