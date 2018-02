Al Ridotto del Teatro Pavarotti presentazione del libro "Meno grigi più Verdi" dedicato a Giuseppe Verdi

Si terrà venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 18 press il Ridotto del Teatro Comunale Luciano Pavarotti (Ingresso libero da via Goldoni 1) in collaborazione con Associazione Amici dei Teatri Modenesi la prima presentazione del nuovo libro di Alberto Mattioli dedicato a Giuseppe Verdi dal titolo “Meno grigi più Verdi: Come un genio ha spiegato l'Italia agli italiani”. Saranno presenti l’autore e il direttore del Teatro Comunale Aldo Sisillo.