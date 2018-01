Al Salotto Aggazzotti va in scena un “Sogno Lirico”

Un pomeriggio pieno di emozioni quello di sabato 21 gennaio al Salotto Aggazzotti di Viale Martiri della Libertà 38, a Modena. La musica si sposa con la poesia, con Sogno Lirico, un reading concerto che abbina le letture della poetessa modenese Daniela Ori ad alcune delle più belle melodie che hanno fatto la nostra storia. Le liriche sono tratte dal libro di Daniela Ori Il giorno che non c’è (Edizioni Artestampa), una raccolta che si divide in sette parti, come le note di un pentagramma, ognuna delle quale esplora un sentimento, una condizione femminile, un’emozione: Amore, Magia, Donna, Ricordi, Figlia, Incanto e Ironia. Ogni sezione conta cinque poesie a cui si aggiunge, come Epilogo, la lirica che dà il titolo alla raccolta. Le letture sono affidate alla stessa autrice e alle attrici Daniela Di Bernardo e Mina Larocca.

La parte musicale, invece, sarà eseguita da Samantha Sapienza, soprano, accompagnata da Massimo Testa al violino e da Nadia Testa al pianoforte, che proporranno melodie di Verdi, Mascagni, Puccini, Catalani, Piazzolla, De Curti, Lehar, Elgar, Di Capua e Dvorak. “Gli eventi del Salotto sono caratterizzati dalla contaminazione - spiega Sabrina Gasparini, presidente del Salotto Culturale Aggazzotti e conduttrice della serata - In questo caso, abbiamo voluto abbinare una realtà come l’associazione di scrittori I Semi Neri, che a livello locale ha una certa visibilità e un certo seguito, ad artisti di fama internazionale, ma che non sono originari della nostra regione. La poesia, poi, si sposa bene con la lirica. Entrambe infatti, parlano di sentimenti e di grandi passioni travolgenti”.

Segue brindisi con l’autrice, le attrici e i musicisti.

L’evento è promosso dal Salotto Culturale Aggazzotti (www.simonettaaggazzotti.it) in collaborazione con l’Associazione di Scrittori I Semi Neri (www.semineri.it)

Quota di partecipazione: intero € 10, ridotto € 8 per i soci del Salotto Aggazzotti e dell’Associazione I Semi Neri.

Info e prenotazioni: tel 392/0512219, salottoaggazzotti@gmail.com