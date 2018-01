Carpi, "Grease" di scena al Comunale

Il musical che ha fatto sognare intere generazioni festeggia i suoi vent’anni dal debutto in Italia con una edizione speciale che il Comunale di Carpi propone all’interno della sua stagione di Prosa: Grease sarà in scena infatti venerdì 12 e sabato 13 gennaio alle ore 21 e poi anche domenica 14 gennaio alle ore 16. Sul palco al posto di John Travolta (in arte Danny Zuko) ci sarà Guglielmo Scilla mentre Lucia Blanco sarà invece Sandy, nel film interpretata da Olivia Newton-John. La produzione è della Compagnia della Rancia per la regia di Saverio Marconi.

Sabato 13 gennaio alle ore 17.30 Scilla e la Compagnia incontreranno il pubblico a Teatro nell’ambito del ciclo Artisti da vicino condotto da Sara Gozzi, ingresso libero.