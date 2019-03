Al Teatro Dadà in scena Lella Costa con "Questioni di cuore"

Venerdì 8 marzo le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi, la nota rubrica de il Venerdì de la Repubblica, diventano uno spettacolo. In scena al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia alle ore 21.00 Questioni di cuore: sulle musiche di Ornella Vanoni, Lella Costa dona corpo e voce a lettere, un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni.

I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi: migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità. Tutti hanno imbracciato la penna (più recentemente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. Un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi d'intensità e di intimità.

Lella Costa non ha bisogno di presentazioni: la sua brillante carriera sui palcoscenici italiani l’ha resa una vera e propria icona del teatro civile. Lella Costa non è figlia d’arte, anche se d’arte visse e vive; non ha un nome d’arte, ma solo un diminutivo, con cui è chiamata da sempre, visto che per l’anagrafe è Gabriella; e se di arte un pochino forse, ormai, ne ha, diparte continua a interpretarne ostinatamente una: se stessa.

