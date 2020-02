AlbachiaraZocca: il paese si accedende per festeggiare il compleanno del Kom

In occasione del compleanno di Vasco Rossi il Comune di Zocca illuminerà il centro del paese con le strofe di una delle sue più belle canzoni. Appuntamento il 7 febbraio in paese a aprtire dalle ore 19 con l'accensione Luminarie su via Mauro Tesi (ritrovo in via Tesi di fronte a Piazza Martiri).

Saranno presenti: Amministrazione Comunale, Daniela Fregni (Presidentessa della Giamaica srl), Luigi Lamarina (Responsabile Fan Club ufficiale), Silvia Balestri (Presidentessa del Vasco Rossi Zocca Fan Club).

Al termine: aperitivo organizzato dal Vasco Rossi Zocca Fan Club presso il locale "Civico 20" al costo di 8 euro