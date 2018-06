Albinelli Estate by Night, aperture e concerti serali al mercato coperto

Albinelli Estate by Night, dopo il successo del 13 giugno con gli Aparticle, prosegue con una serie di concerti a cura di Euphonia, un gruppo di musicisti con una solida formazione accademica, appassionati di didattica e divulgazione, professionisti dell’educazione e della crescita personale, che praticano la musica in maniera professionale perseguendo l’eccellenza nel loro campo artistico.

Il primo appuntamento è dalle 21 alle 23 mercoledì 27 giugno con i Blue Railroad Jumpers. Il trio è capitanato da uno dei più originali e importanti esponenti del Blues in Italia. Paul Venturi (voce e chitarra), è fin da giovane grande promessa del genere, poi confermata in splendida verità dagli album incisi nella sua carriera, accolti con grande successo dalla critica. Questo atipico trio propone un viaggio all’interno del blues, partendo dai brani della tradizione, con i primi autori Mississippi e pre-war, fino ad arrivare ai miti del Chicago blues, rendendo omaggio ai principali interpreti di questo genere. La versatilità strumentale di questa formazione permette di rivisitare e riarrangiare i vari brani con particolare attenzione alla ricerca del ritmo. Con Venturi, Diego salvatori al sax tenore e baritono e Fabio Grandi alla batteria.

Sabato 30 giugno, con Johnny’s Live Duo la Notte Gialla arriva al Mercato, e poi una mostra fotografica su Vasco Rossi e un grande monitor con video sul concerto dello scorso anno. Si prosegue poi sabato 7 Luglio con gli Escualo Trio, che nasce dalla comune passione dei componenti per l’esplorazione musicale, culturale e per la riscoperta di melodie e ritmi perduti. Il connubio fra le diverse sonorità dei tre strumenti rende l’ensemble estremamente versatile e permette un viaggio attraverso il genere popolare, passando dal tango, allo swing, arrivando fino alla musica classica dei nostri giorni, catturando la fantasia dello spettatore in un racconto fatto di note. Veronica Rodella al flauto, Stefano Borghi al clarinetto e Andrea Coruzzi alla fisarmonica.

In programma poi mercoledì 5 Settembre, Luciana Buttazzo & Bermuda Acoustic Trio. Il trio è formato da Giorgio Buttazzo, chitarra e voce, Andrea Atto Alessi al basso elettrico, al contrabbasso e alla voce, Lele Veronesi alla batteria. La voce ormai è sempre quella di Luciana Buttazzo. Da più di vent’anni sulla scena musicale italiana, oltre 4.700 concerti in tutta Italia e all’estero, più di 35.000 cd venduti nel corso dei loro concerti. Anomalia musicale assoluta, vivono e producono da sempre in totale libertà e autonomia la loro musica, i loro concerti e le loro scelte artistiche. Nel luglio 2009 hanno suonato al Ravello Festival in cartellone con Stefano Bollani e Chick Corea. Numerose collaborazioni, da mario Biondi, Enrico Ruggeri, Neri per caso, ecc.

Si conclude, unico concerto pomeridiano dalle 17 alle 18.30, domenica 23 Dicembre con RDM Fortress Gospel Choir, una delle creazioni più lucenti di Euphonia. Nato come corso di canto corale presso la scuola di musica dell’associazione, nel corso di pochissimi anni è diventato un ensemble stabile e attivo. Sotto la direzione di Anna Ferrari, cantante, performer, divulgatrice, insegnante i partecipanti al corso sono cresciuti fino a diventare un vero e proprio gruppo. Recentemente hanno promosso una raccolta fondi con cui hanno potuto collaborare insieme ad Euphonia all’apertura di una biblioteca in Madagascar. Quindi non solo ensemble musicale, ma anche una realtà volta all’inclusione e al miglioramento sociale, all’unione, alla diffusione di principi di solidarietà e rispetto di culture antiche e lontane