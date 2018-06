Albinelli Estate by Night, apertura straordinaria con spettacolo teatrale e concerto jazz

Mercoledì 13 giugno il Mercato Albinelli rimarrà aperto, con tutti gli operatori coinvolti, come già avvenuto in occasione della Notte Bianca. La serata inizia con una vivace visita guidata incentrata sulla storia del mercato coperto e dei suoi banchi. Il percorso è condotto dalle 21 alle 22 da professionisti di Modena Bai Nait che ormai abitualmente propongono visite tematiche alla città di Modena. Il ventaglio degli argomenti trattati, in occasione della visita allo storico mercato. si allarga alla tradizione gastronomica locale. Il gruppo Modena bai nait è composto da guide turistiche, archeologi, storici dell'arte, chef e speakers radiofonici che si alternano nel percorso, accompagnando il pubblico in questa rinfrescante e avvincente visita al cuore della città notturna.

Dalle 21 alle 22, l’Associazione teatrale Virginia Reiter proporrà uno spettacolo in forma di due monologhi a cura di Paola Ducci e Mina Larocca. Sono racconti che presentano storie originali incentrate su personaggi femminili. Provano a spiegare quanto sia difficile non sentirsi soli quando si ha amore da dare, a volte anche troppo. Si parla dei pensieri di una cassiera che vede il fiume dei clienti scorrerle davanti e prova ad entrare nelle loro vite attraverso la lettura ragionata degli scontrini. Si racconta di un incontro tra donne che nelle loro rassicuranti abitudini trovano il modo di volersi, nonostante tutto, bene.

L’Associazione Virginia Reiter, da poco trasferitasi presso la nuova sede a Modena in Rua Muro 59, nell’ambito dell’omonimo Festival ideato dal regista Giuseppe Bertolucci nel 2007, da anni organizza una serie di masterclass, patrocinate dal Comune di Modena, per sostenere e promuovere il lavoro dell’attrice, con attrici di fama come Laura Marinoni, direttrice artistica del Premio Virginia Reiter, Debora Zuin, Maria Pilar Perez Aspa e Roberta Caronia, vincitrice dell’edizione 2017 del Premio Virginia Reiter.

Dalle 22 alle 23 un concerto di musica jazz del gruppo Aparticle. Aparticle è Michele Bonifati, Giulio Stermieri, Ermanno Baron e Cristiano Arcelli. Band dalla matrice fortemente elettrica, con la presenza di chitarra, Rhodes ed Hammond, propone una sintesi personale di jazz, rock ed improvvisazione. Dopo un anno di lavoro, in occasione dello spettacolo all’Albinelli, Aparticle presenta Bulbs, disco costituito interamente da materiale originale che alterna momenti di grande rigore a spazi di grande libertà improvvisativa, groove, astrazione e slancio lirico. Durante il concerto saranno presentati i brani del disco ma anche nuove composizioni, a sottolineare una visione del progetto a lungo termine di cui ogni registrazione, ogni concerto, vuole essere documento del percorso svolto ed insieme nuovo punto di origine. L’importanza che assume il tempo presente tanto nella composizione quanto nell’organizzazione delle interazioni caratterizza Aparticle come un’improvising band. Il concerto, primo di una serie, è organizzato da Euphonia, musicisti con una solida formazione accademica, appassionati di didattica e divulgazione, dell’educazione e della crescita personale, che praticano la musica in maniera professionale perseguendo l’eccellenza nel loro campo artistico.