Il duo comico Ale & Franz a Modena con il tour "Centodieci è arte"

Il nuovo ciclo di incontri sul territorio per diffondere la cultura dell’arte L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro. Questo il motto di “Centodieci è Arte” di Mediolanum Corporate University (MCU), il nuovo ciclo di incontri sul territorio nati per diffondere la cultura dell’arte in tutte le sue espressioni, il cui prossimo appuntamento si terrà a Modena mercoledì 20 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Storchi.

Con questo spirito MCU è lieta di presentare E’ tanto che aspetti? lo spettacolo inedito di Ale & Franz dedicato ai valori dell’amicizia e della solidarietà, alla base della cultura. Attraverso momenti di interazione con il pubblico e situazioni più propriamente d’intrattenimento i due comici racconteranno l’amicizia e si racconteranno. L’incontro è gratuito previa prenotazione su www.centodieci.it