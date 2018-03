“Alejandro De Tomaso nel mito della Motor Valley”, un incontro con il figlio Santiago

Il nuovo appuntamento con i Seminari del CRISE – Centro di Ricerche e Indagini Socio Economiche di Unimore, che vede coinvolti i Dipartimenti Giurisprudenza, Economia Marco Biagi, Studi Linguistici e Culturali, Ingegneria e gli Ordini professionali, sarà dedicato a “Alejandro De Tomaso nel mito della Motor Valley”.

Il pilota italo argentino, che corse per Bugatti e Maserati, la storia della De Tomaso fondata a Modena nel 1959, saranno ricordati attraverso le parole di Santiago De Tomaso, figlio del fondatore della storica casa automobilistica che con i suoi modelli Vallelunga, Mangusta, Panter, Longchamp fece sognare generazioni di piloti ed amanti dei motori a quattro tempi. La De Tomaso entrò, verso la fine degli anni settanta, in molte case degli italiani con la sua Innocenti Nuova Mini, non un auto di lusso, ma un piccolo bolide che montava un motore turbo dalle prestazioni grintose, caratteristica che ha contraddistinto sempre tutta la produzione De Tomaso.

L’incontro che avrà come ospite Santiago De Tomaso, è atteso per martedì 27 marzo 2018 alle ore 17.30 presso la Sala Eventi del Tecnopolo di Modena (via Vivarelli, 10) e sarà introdotto dal prof. Francesco Leali, Presidente del Corso di laurea in Advance Automotive Engineering del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari – DIEF.

Per chi desidera fare un tuffo nella storia dell’automobilismo, all’interno del campus di ingegneria troverà esposta una collezione privata di auto De Tomaso.