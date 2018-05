Algiardino ancora non l'ho detto

reading de IL LEGGIO

dall’omonimo romanzo di Pia Pera



Romanzo di riferimento per la lettura teatralizzata è Al giardino ancora non l’ho detto di Pia Pera, scomparsa nel giugno 2016, a 60 anni, colpita da SLA.

Nel racconto dell’autrice il giardino diviene il compagno-specchio di una trasformazione interiore innescata dalla malattia. Il reading, che ne accoglie le pagine più dense, presenta - in questa prospettiva - una sorta di “viaggio iniziatico”, in cui parole e musica narrano la ri-scoperta delle bellezze naturali, svelate dall’accettazione della propria fragilità.

In una lettura a tre voci, i brani di prosa troveranno il loro completamento ideale nelle poesie di Emily Dickinson, di cui l’autrice dichiara di condividere lo sguardo sul mondo, e nei testi di alcuni cantautori contemporanei.



Orto Botanico - Ingresso dai Giardini Ducali

Con il patrocinio del Comune di Modena