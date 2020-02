Alimentazione e ambiente. A Soliera uno sguardo alla sostenibilità del nostro cibo

Ritornano le serate informative al Social Market. Vi aspettiamo giovedì 5 marzo, ore 20.30 per parlare di Alimentazione e sostenibilità con il dott. Martino Abrate ("Germogli di salute aps").

Un’alimentazione sostenibile prevede il consumo di cibo nutrizionalmente sano, con una bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche impiegate, con basse emissioni di carbonio e azoto, attento alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, ricco di cibi locali e tradizionali, equo e accessibile per tutti.

A dispetto dei notevoli avanzamenti dell’agricoltura negli ultimi trent’anni, appare evidente come gli attuali sistemi alimentari continuino ad essere insostenibili. Se da un lato, infatti, al mondo vi è ancora un miliardo di persone che soffre la fame, molte di più sono le persone in sovrappeso o obese, per un totale di oltre due miliardi di persone complessivamente mal-nutrite.I sistemi di produzione e consumo alimentare attuali dovranno, quindi, subire delle radicali trasformazioni, puntando sull’incremento di domanda e offerta di alimenti salubri, rispettosi dell’ambiente, poco elaborati dal punto di vista industriale e coltivati nelle zone di provenienza tradizionale, nel rispetto della biodiversità e delle risorse disponibili.

Durante la serata affronteremo questi temi, ma non solo, perché come il dott. Abrate ci illustrerà, il tema della sostenibilità del cibo ha tante sfaccettature!

Germogli di Salute - Cuoche e Medici in cucina è un'associazione di promozione sociale. Si occupa di sana e gustosa alimentazione a 360° organizzando conferenze, convegni, corsi di cucina e cene. La serata è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni scrivete a info@ilpaneelerosesoliera.it. L’incontro si svolgerà in via Serrasina 95, Soliera.