"Alimentazione e made in Italy", incontro alla Florim Gallery

​​​​Il 2019 si apre con un "Incontro della salute" tutto nuovo alla Florim Gallery. Si parlerà di dieta mediterranea e qualità nutrizionali del cibo Italiano con Cristiana Ricciulli, medico nutrizionista, per proseguire con due ospiti d'eccezione.

Il Presidente di Filiera Italia - Luigi Scordamaglia - avrà il compito di illustrare il discusso sistema di etichettatura a semaforo sugli alimenti, già adottato in alcuni Paesi. Come questo metodo, concepito per informare rapidamente i consumatori su quanti sali, grassi e zuccheri contiene un prodotto, può danneggiare il Made in Italy agroalimentare?

Sarà infine Antonio Cellie, AD Fiere di Parma, a concludere l'incontro con un focus sui nuovi modi di promuovere i prodotti della nostra terra.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti, vi aspettiamo giovedì 7 febbraio alle ore 19 in Florim Gallery. Per confermare la partecipazione: saluteformazione@florim.com, 0536.840111.

Gallery