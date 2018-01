Alimentazione, movimento e meditazione. Il dott. Franco Berrino a Modena

L’associazione Rinascere ha organizzato a Modena, sabato 27 Gennaio 2018 dalle ore 15:30 alle 18:00, una conferenza con il Dott. Franco Berrino intervistato dalla curatrice editoriale Antonella Malaguti.

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium ITC Corni, in via Leonardo Da Vinci 300.



Sono tutti esauriti gli oltre 400 posti disponibili per conoscere più da vicino il Dr. Franco Berrino, il suo percorso personale, professionale e i risultati delle ricerche scientifiche che lo hanno visto impegnato in prima persona e quelle che sono a suo illustre parere le principali chiavi della longevità: alimentazione sana, attività fisica, benessere spirituale.

Per soddisfare le numerose richieste, l’associazione Rinascere offre il servizio di diretta streaming per poter assistere alla conferenza da remoto.

Di seguito il link per accedere al servizio (a pagamento):

http://www.tuinatura.it/booking/franco-berrino-a-modena-web-detail



PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Ore 15:00 Registrazione presenti

Ore 15:30 -15:40 Giorgia Gandolfi, Presidente Rinascere, Messaggio di benvenuto

Ore 15:40 -16:45 Antonella Malaguti intervista il Dr. Franco Berrino

Ore 16:45 -17:00 Sandro Santolin di Primus Pane, illustrerà i risultati dei primi studi universitari sulle proprietà salutistiche del pane Primus

Ore 17:00-17:50 Domande dal pubblico e in diretta da casa per il Dr. Berrino

Ore 17:50-18:00 Saluti Finali



COSA OFFRE LA DIRETTA STREAMING?

La diretta streaming, chiamata anche webinar, è una vera e propria ripresa video del convegno che viene trasmesso a pagamento in diretta live agli utenti che vi si iscrivono. La condivisione include anche le diapositive proiettate in sala. Gli utenti, evitando spostamenti e trasferte, possono assistere al convegno comodamente da computer, tablet o smartphone da casa propria.

Sarà attiva una chat tramite la quale sarà possibile inviare le proprie domande al Dott. Franco Berrino direttamente in sala.

Si garantisce agli iscritti una diretta video di massima qualità, con il supporto online di un tecnico durante la diretta, per ogni eventuale evenienza.



FRANCO BERRINO

Medico specializzato in anatomia patologica, si è dedicato principalmente all'epidemiologia dei tumori. Ha lavorato per quarant’anni all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove ha diretto il Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva.

Autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche, ha collaborato al Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer, pubblicato nel 2007 dal World Cancer Research Fund. Suoi progetti particolarmente significativi sono quello italiano per lo sviluppo dei registri tumori e quelli europei sulla sopravvivenza dei malati neoplastici nei diversi paesi (progetto EUROCARE) e sulla prevenzione del cancro al seno e delle sue recidive (progetto DIANA), frutto della collaborazione tra Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

È un convinto assertore dell'utilità di una dieta e di uno stile di vita corretti per prevenire il cancro, tesi spesso illustrata nei suoi libri e nella sua incessante attività di divulgazione in Italia e nel mondo.

Tra i suoi libri divulgativi, ricordiamo Il cibo dell’uomo (Franco Angeli) e il best seller La Grande Via (Mondadori, 2017).