A Novi di parla di "alimentazione naturale per corpo e mente sani"

Giovedì 30/01/20 presso il centro sportivo “I Campetti” a Novi di Modena in via Raffaello Sanzio n.47 alle ore 21:00 si terrà l'incontro dal titolo: ALIMENTAZIONE NATURALE PER CORPO E MENTE SANI. Il collaborazione con la Dott.ssa Elisa Semeghini Biologa Nutrizionista e la Dott.ssa Marina Colli della Farmacia Santa Caterina-Farmacie Colli.

"Ripensiamo insieme il nostro rapporto con il cibo e impariamo a riconoscere gli alimenti che ci fanno stare bene. Breve cenni sulle interazioni cibo-farmaci".

Contributo 5 euro: comprende dimostrazioni, prove pratiche, fotocopie informative

Numero minimo partecipanti: n°10

per info e prenotazioni Antonella Bacchiega 328 6854440

Prenotazione entro: martedì 28/01/20