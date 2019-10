Dall'inchiesta Veleno alla cronaca di Bibbiano, a Finale Emilia si parla di allontanamento e affido di minori con il M5S

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Finale Emilia invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà sabato 19 ottobre dalle ore 21.00 presso la sala MAF (Sala consiliare) del comune di Finale Emilia in viale della Rinascita, che tratterà del tema degli allontanamenti e degli affidamenti dei minori.

"Il tema della serata è tra i più delicati e difficili da trattare, specialmente per un paese come il nostro che porta ancora evidenti, le ferite mai chiuse riportate alla ribalta dall'inchiesta Veleno, e dai fatti di cronaca di Bibbiano, fatti di cui parlare è emotivamente difficile e che sono impossibili da capire" si legge nel comunicato stampa.

Protagonisti della serata saranno persone che hanno seguito o seguono tali vicende, come l'avvocato Patrizia Micai, la psicologa Chiara Brillanti, con la deputata Stefania Ascari, (prima firmataria della proposta di legge sulla tutela dei minori) e con il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi. Si entrerà nel vivo delle vicende, parlando delle nuove normative al vaglio, per tutelare i minori e le famiglie.

"Perché certe cose non si ripetano più, per dare giustizia ed una voce a tanti innocenti. Senza strumentalizzazione, senza slogan vuoti fatti per farsi campagna elettorale sulla pelle delle vittime e dei bambini".