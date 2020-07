A Castelfranco un weekend con i saporti di "Alto Adige a Tavola"

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2020, ospitato nella cornice di Corso Martiri a Castelfranco Emilia, si terrà l’edizione estiva di "Alto Adige a Tavola".

In questo particolare periodo in cui tutti auspichiamo un ritorno alla normalità, questa proposta potrà far assaporare momenti di convivialità immersi in una tipica atmosfera alto atesina. Accanto ad un’area dedicata alla vendita di prodotti tipici, ampio spazio sarà dato alla preparazione di piatti tipi dell’Alto Adige, i quali potranno essere degustati sia sul posto, sia presso il proprio domicilio.

“Alto Adige a Tavola” si distingue per la sua profonda tipicità, la quale è diretta espressione dell’attaccamento al loro territorio da parte degli organizzatori che, provenienti dalla Valle Aurina, offrono qualità e tipicità da sempre riconosciute dal pubblico che frequenta questa manifestazione.

L'evento si svolge nel rispetto delle normative regionali per la prevenzione della diffusione del Covid 19. Per limitare l’affollamento, è stato attivo un numero per le prenotazioni dei posti a sedere: 377 350 0518 per prenotazioni.