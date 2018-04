Alternative punk rock con i "Particles"

Gruppo alternative rock di Modena formato da Silvia alla voce, Riccardo alla batteria, Lorenzo alla chitarra ritmica, Riccardo alla chitarra solista e Marco al basso. Nascono nel 2013 come Tributo ai Paramore e dopo un paio d’anni decidono di incominciare a scrivere i loro pezzi sempre in linea col genere alternative/punk rock. Nel maggio 2016 suonano alla Tenda in apertura dei Courage my Love, gruppo canadese impegnato in diversi tour europei e in uk, insieme agli italiani Halflives. In seguito si chiudono in studio per scrivere e registrare il loro EP di debutto “Eyes on me” uscito pochi giorni fa, su tutte le piattaforme digitali.