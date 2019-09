Modena Smart Life arriva al Mercato Albinelli: demo, laboratori e tante novità

Sabato 28 settembre, al Mercato Albinelli, nell’ambito di Modena Smart Life 2019, dalle ore 10 alle ore 12 viene presentata l’installazione Agrifood con stampa 3D di prodotti alimentari. Un’interessante demo in “Ambiente frontiera tecnologica” con assaggio finale dei prodotti, a cura degli studenti e docenti IC3 della Scuola di 1° grado Mattarella, in collaborazione con Società Cooperativa Bilanciai. La demo sarà realizzata con l'impiego di prodotti ed essenze officinali, culture idroponiche e termo pressa. La prima Demo alle ore 10 e la seconda alle ore 11 nella Corsia del Pane del Mercato Albinelli, con i saluti di Ludovica Carla Ferrari Assessora alla Città Smart, Politiche economiche e Turismo.

Nel pomeriggio sono previsti due laboratori musicali per bambini dai 3 ai 6 anni "I suoni della città", a cura dell’Associazione Euphonia; il primo con inizio alle 17 e termine alle 17.45; il secondo alle 18 e con termine alle 18.45. Ogni laboratorio prevede un numero massimo di 8 bambini. I laboratori saranno focalizzati su Modena: una città piena di vita, di suoni, di musica!

I bambini verranno guidati in un viaggio di stimoli multisensoriali, che li porterà ad immergersi totalmente nelle possibilità sonore e fantasiose che offre la nostra città, a partire da esperienze “ordinarie” come svegliarsi, andare a scuola, tornare a casa stanchi o euforici fino a provare esperienze “extra-ordinarie” come entrare in un ufficio, andare a una sagra paesana, allo stadio…il tutto senza muoversi dalla suggestiva cornice del Mercato Storico Albinelli.

La scelta delle musiche è assolutamente legata al territorio, facendo riferimento anche a band storiche (Equipe 84), musiche popolari (danza emiliana), monumenti cittadini (le campane della Ghirlandina) e cantanti locali (Luciano Pavarotti, Vasco Rossi). Il laboratorio, proposto da Associazione Euphonìa, sarà condotto da Luca Borgonovi, esperto di musica per le scuole dell'infanzia e primarie.

Per info e prenotazioni contattare l'Asociazione Euphonìa: tel 059 354318 email info@scuolaeuphonia.it