Amarene in Festa a Castelvetro, con visita guidata e raccolta libera

Evento di inizio estate che celebra uno dei prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio, l’amarena brusca di Modena, ideale per la preparazione della ‘Crostata di Amarene’, dolce tipico della tradizione emiliana dall’inconfondibile associazione del sapore dolce della pasta frolla e quello acidulo del frutto.

Nelle due giornate, l'Acetaia Boni Romano apre le porte per visite e degustazioni! Romano e la sua famiglia vi guideranno alla scoperta dell'Oro Nero di Modena. Tra botti piccole e grandi, tante creature che richiedono cure e amore pari a persone. Le grandi botti madri, che portano i nomi delle donne appartenenti alle loro antiche famiglie, nutrono tutte le altre così come la madre nutre i figli.

Il silenzio che riempie l'ambiente sembra ricordare che la pazienza è una dote necessaria e indispensabile per la cura dell'aceto. Un'esperienza sensoriale, olfattiva ed emozionale da non perdere!

Visita al Museo dell'arte contadina, dove sono raccolti tutti gli oggetti e gli strumenti "di una volta", per rivivere un sapere antico tramandato nei secoli. Sarà possibile raccogliere le amarene direttamente dagli alberi e portare a casa il tuo cestino! Gnocco fritto e Lambrusco accompagneranno le due giornate.

Programma:

ore 14.00 Ritrovo presso Acetaia Boni Romano per iscrizioni

ore 14.30 Visita guidata all’Acetaia Boni Romano e al Museo dell'arte contadina con degustazione finale di Aceto Balsamico.

A seguire, raccogliamo le amarene!

ore 16.00 Passeggiata guidata ‘Le Chiese di Solignano’ con tappa presso azienda agricola Tenuta Pederzana per visita alla cantina e merenda con la tipica crostata di amarene e un calice di Lambrusco Grasparossa.

La Tenuta Pederzana coltiva un clone di Grasparossa unico al mondo, dal quale nasce un Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC dalla lunga storia.

Lunghezza percorso: 5,5 km totali

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro e non oltre Venerdì 8 Giugno 2018 o fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Costo € 15,00 a persona (gratuito fino a 14 anni) comprensivo di: visita guidata all'Acetaia Boni Romano con degustazione finale di Aceto Balsamico, cestino di amarene raccolte, passeggiata escursionistica con visita alle Chiese di Solignano, visita alla cantina e merenda presso azienda agricola Tenuta Pederzana.

Info e prenotazioni:

tel. 059 758880 | info@visitcastelvetro.it

Pagamento in loco dalle ore 14.00 prima della visita guidata presso Acetaia Boni Romano (Via Del Cristo n.8 - 41014 Solignano di Castelvetro di Modena ). Rientro previsto per le ore 19.00 circa. In caso di maltempo, verrà confermato solo il percorso di visita guidata con degustazione presso Acetaia Boni Romano.