"Amico di Pezza", a Sassuolo il secondo appuntamento della stagione di teatro per bambini "Testa tra le nuvole"

Dopo il successo del primo appuntamento che ha richiesto agli organizzatori l’aggiunta di una replica vista l’enorme partecipazione di pubblico, domenica 17 marzo, dalle 16 alle 17.30, sempre in doppia replica, ci sarà il secondo appuntamento della stagione di teatro per bambini e ragazzi “Testa tra le nuvole” targata Quinta Parete, presso la Sala Teatro Temple nell’incantevole cornice del Parco Ducale di Sassuolo. In scena un’altra produzione della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete, “Amico di Pezza – le emozioni sono come tanti fili colorati”. Uno spettacolo dedicato ai più piccoli, 3 – 7 anni, che racconta la storia di un’amicizia tra un bambino e il suo orso di pezza.

“Con questo spettacolo abbiamo voluto indagare a fondo il tema delle emozioni portando sul palco uno spettacolo con poche parole ma che coinvolge il bambino tramite l’utilizzo di suoni, luci, ombre, colori ed oggetti. Attraverso una dinamica di rispecchiamento il pubblico sarà portato a vivere le emozioni in modo empatico e non solo osservativo”. Ci spiega Enrico Lombardi che insieme alla pedagogista Simona Costi ha creato lo spettacolo. Il protagonista, interpretato dall’attore umbro Carlo Dalla Costa, racconterà la storia di una grande amicizia tra un bambino e il suo orso di pezza. Gioia, tristezza, rabbia, paura, vergogna, curiosità saranno solo alcune delle emozioni affrontate. Uno spettacolo che vuole emozionare arrivando dritto al cuore.

La stagione “Testa tra le nuvole” si chiuderà 14 aprile con “Pollicino” della compagnia milanese Eco di Fondo.

I biglietti per gli spettacoli possono essere prenotati telefonicamente e ritirati il giorno stesso dello spettacolo. La biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo dalle ore 15:00. Per info e prenotazioni Alberta 388-8168232 // comunicazione@quintaparete.og. Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro (under 18).