"L’amore della sapienza", debutto del libro di Elisabetta Ronchetti al Circolo degli Artisti

Sabato 18 gennaio 2020 a partire dalle 18, il Circolo degli Artisti di Modena (via Castel Maraldo 19) ospita la presentazione del volume della scrittrice carpigiana Elisabetta Ronchetti, dell’Associazione I SEMI NERI, L’amore della sapienza (Edizioni il Messaggero, Padova, 114 pagine, 10 euro). Sarà la giornalista e scrittrice Manuela Fiorini a dialogare con l’autrice.

L’amore per la sapienza racconta la storia di Gigi, un adolescente che, dopo la morte del padre, entra in crisi e cerca una ragione di vita. Rifiuta di andare a scuola, si rintana in casa, passando le giornate davanti al computer, frequentando di tanto in tanto solo due amici fidati; attraverso internet, cerca quello che lui chiama “il segreto della vita”. Arriverà a scoprirlo e saranno l’indagine sul significato antico della sapienza e la comprensione di alcuni messaggi profondi, ricavati dalla vita e dalla storia di Gesù, a svelarlo. Un racconto scritto per adolescenti ma destinato a tutti, nel quale, attraverso l’avventura interiore di un ragazzo, l’autrice si ispira al messaggio di Luigi de Montfort, un santo francese vissuto nel Seicento, svelandone modernità e vivacità.

Elisabetta Ronchetti, vive a Carpi e scrive dal 2015. Dopo aver ricevuto premi ad alcuni concorsi letterari, si è iscritta all’Associazione di scrittori “I Semi Neri” con i quali ha pubblicato l’Antologia La casa dei segni, viaggio nella terra e nella memoria del Frignano (Colombini 2018). L’amore della sapienza è il suo primo lavoro individuale.