“L'anarchico non è fotogenico” in scena al Teatro dei Segni

“L'anarchico non è fotogenico”, spettacolo della compagnia riminese quotidiana.com va in scena venerdì 16 marzo alle ore 21.00 al Teatro dei Segni di Modena nell'ambito di Trasparenze Stagione (ingresso 10 euro; under 25: 5 euro. Info e prenotazioni: 345 6018277 – biglietteria@trasparenzefestival.it). Con Roberto Scappin e Paola Vannoni; produzione quotidiana.com e Armunia con il sostegno di Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna in collaborazione con La Corte Ospitale.

Due cow-boy, poi improbabili danzatori, si affrontano in una partitura dialettico-gestuale dall’efficacia penetrante, incisiva, politica, sollecitando un intelletto disobbediente e operativo, complice un testo che passo dopo passo si oppone all’opinione comune e alle mistificazioni del buon senso. “Una sofisticata clownerie intellettuale, un gioco verbale alle soglie dell’assurdo”. Lo spettacolo è il capitolo uno del progetto “Tutto è bene quel che finisce (tre capitoli per una buona morte)”. L’azione è condotta in 3 capitoli, che si sviluppano dal nucleo centrale “Tutto è bene quel che finisce”. Il principio di buona morte, legato al concetto di fine o accelerazione di una fine certa, si intreccia con l’interesse a confrontarci sulle eutanasie negate, riferite non solo al campo medico-scientifico ma anche a quello della politica, della biopolitica e della cultura.

Dal giuramento di Ippocrate al giuramento di fedeltà alla Repubblica, ciò che sembra concepito a tutela dell’interesse comune può configurarsi come una sottrazione dei diritti, da quelli che attengono al libero arbitrio a quelli legati al principio di uguaglianza.

Quale linguaggio può declinare e restituire valore ai tanti bà-sta! che vorremmo pronunciare? Un’esclamazione forte, quasi performativa: la sua pronuncia vorrebbe segnare la fine di qualcosa, tracciando il limite dell’opportunità o della sopportazione.

La forza dinamica di questa parola sta proprio nella sua autentica aspirazione a generare una cesura, una frattura fra presente e futuro.

Roberto Scappin e Paola Vannoni fondano nel 2003 a Rimini quotidiana.com. Dedicano i primi anni alla ricerca di un proprio linguaggio che si intreccia ben presto al percorso di produzione dei testi. Nel 2008, con la Trilogia dell’inesistente, la compagnia esprime compiutamente il proprio teatro che vuole riflettere lo sgomento di questo nostro esistere, affrontando le cose da un punto di vista scomodo, a partire da ciò che non è considerato corretto nemmeno pensare.

