Andrea Ferrari Show, comicità e divertimento al Castello di Guiglia

Venerdì 24 luglio alle ore 21.00 nella splendida cornice del cortile del Castello di Guiglia, va in scena lo spettacolo comico Andrea Ferrari Show.

Diplomato all’Accademia d’Arte drammatica di Milano, autore SIAE, e regista, Andrea Ferrari, vanta un’esperienza pluri ventennale che spazia dal teatro brillante alla prosa classica, in un virtuosismo di personaggi nati dall’esperienza e dall’osservazione del quotidiano. Protagonisti, i personaggi, i monologhi, le canzoni e le caratterizzazioni più divertenti del repertorio artistico dell’attore modenese. 90 minuti di puro divertimento dove non mancherà un breve intermezzo dedicato alla pandemia per rendere omaggio alle vittime causate dal virus, ed anche al Maestro Ennio Morricone recentemente scomparso. Andrea Ferrari è anche il direttore artistico della Scuola di Recitazione di Nuova Didattica Teatrale che ripartirà nel prossimo autunno e che si accinge a compiere il suo diciassettesimo anno di attività.

Segnaliamo che domenica 16 agosto a Roccamalatina, Andrea Ferrari sarà di scena con il recital comico Emiglia & Romània, un esilarante racconto con aneddoti divertenti sulla nostra terra. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Guiglia nel rispetto delle normative anti-Covid ed anti assembramento.

L'accesso è libero e gratuito. Per tutte le informazioni: www.andrea-ferrari.info