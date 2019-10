Angela Finocchiaro al teatro Fabbri di Vignola con "Ho perso il filo"

Giovedì 24 ottobre al via la stagione 2019/2020 del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola. Ad alzare il sipario alle ore 21.00 è Ho perso il filo: in scena un’inedita Angela Finocchiaro si mette alla prova con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci, con la sua tipica comicità e ironia, il viaggio di un’eroina maldestra e anticonvenzionale nei panni di Teseo.

L’attrice si presenta sul palco stufa dei soliti ruoli: decide di interpretare Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del labirinto per combattere il Minotauro. Affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua vita e parte. Una volta entrata nel Labirinto, però, niente va come previsto: viene assalita da strane creature, un misto tra acrobati, danzatori e spiriti dispettosi, che la circondano, la disarmano e soprattutto tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno. Disorientata, isolata e impaurita, l’attrice scopre di essere finita in un luogo magico ed eccentrico, un Labirinto, che si esprime con scritte e disegni: ora che ha perso il filo, il Labirinto le lancia un gioco per farglielo ritrovare. Passo dopo passo, superando trabocchetti e prove di coraggio, la Finocchiaro viene costretta a svelare ansie, paure, ipocrisie che sono sue ma anche del mondo di oggi e a riscoprire il senso di parole come coraggio e altruismo.

La comicità dell’attrice incontra in scena la fisicità acrobatica, primitiva e arcaica delle “Creature del Labirinto”. Uno spettacolo che si avvale di diversi linguaggi espressivi: la danza, ideata da Hervé Koubi, uno dei più talentuosi e affermati coreografi sulla scena internazionale, e la comicità di Angela Finocchiaro, capace di raccontare un personaggio molto personale e allo stesso tempo universale.

Stagione 2019/2020

Teatro Ermanno Fabbri, Via Minghelli 11, Vingola (MO)

24 ottobre ore 21.00

Ho perso il filo

soggetto di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli

testo di Walter Fontana

in scena Angela Finocchiaro

e le Creature del Labirinto Alis Bianca, Giacomo Buffoni, Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito

coreografie originali Hervè Koubi

scene Giacomo Andrico

luci Valerio Alfieri

costumi Manuela Stucchi

regia Cristina Pezzoli

produzione Agidi

durata 1 ora e 30 minuti senza intervallo

Informazioni e prenotazioni Teatro Ermanno Fabbri:

Prezzi dei biglietti € 24 / 14

Biglietteria – Via Minghelli 11, Vignola (MO)

Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle 14.00

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

